Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, yaz aylarında güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı gözlerin korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. UV ışınlarının uzun süre maruz kalınması halinde göz kapağında ciddi hasarlar meydana gelebileceğini, bu hasarların kansere kadar varan sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Göz sağlığı için koruyucu önlemler

Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takmanın önemine değinen Asena, kalabalık havuzlarda mikropların daha fazla ürediğini ve uzun süre havuzda kalmanın göz sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Kontakt lens kullananların denize veya havuza kontakt lensle girmemeleri gerektiğini söyleyen Asena, klorun göz sağlığına zarar verebileceğini ve yüzme gözlüğü kullanımının bu zararları minimize edebileceğini vurguladı. Havuzdan çıktıktan sonra duş almanın ve yüzü yıkamanın önemine de değindi.

Güneş kremleri ve göz sağlığı

Güneş kremi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Asena, gözlere kaçan güneş kremlerinin tahrişe neden olabileceğini söyledi. Böyle bir durumla karşılaşıldığında gözlerin bol suyla yıkanması gerektiğini ifade etti.

Kaliteli güneş gözlüğü kullanımının önemi

Doç. Dr. Asena, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için kaliteli güneş gözlüğü kullanmanın önemine dikkat çekti. Güneş ışınlarının uzun vadede gözde birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Asena, göz kapağında ben, leke ve tümör oluşumuna kadar varabilecek ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle çocukların güneş ışınlarına karşı daha hassas olduğunu ve mutlaka şapka ve kaliteli güneş gözlüğü kullanmaları gerektiğini ifade etti.