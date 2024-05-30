Prof. Dr. Üretmen, göz tembelliği tedavisinin ancak belirli bir yaşa kadar yapılabildiğini, bu yüzden erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını belirtti. Göz tembelliği, toplumun yüzde 2 ila 4'ünde görülmekte olup, genellikle şaşılık, miyopi, hiperopi ve astigmatizma gibi kırma kusurları veya görme aksı bulanıklığına yol açan katarakt, göz kapağı düşüklüğü, kornea lekeleri ve göz içi kanama gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır.

Erken Tanı ve Düzenli Muayene Şart

Prof. Dr. Üretmen, doğum öyküsü, gelişme geriliği veya ailede şaşılık ve göz tembelliği öyküsü olan çocuklarda riskin daha yüksek olduğunu söyledi. Göz tembelliğinin doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde gelişebileceğini belirten Üretmen, "Etkili tedavi ancak 9-10 yaş civarına kadar mümkündür. Ne kadar erken tespit edilir ve tedaviye başlanırsa, tedaviye cevap o kadar iyi ve hızlı olmaktadır" dedi.

Kırma Kusurlarına Bağlı Tembellik

Görme gelişimi sırasında gözlerden biri veya her ikisi yeterli uyarı almadığında göz tembelliğinin gelişebileceğini ifade eden Üretmen, kırma kusurlarına bağlı göz tembelliğinin de yaygın olduğunu belirtti. "Her iki gözdeki yüksek miyopi, hiperopi ve astigmatizma çift taraflı tembelliğe neden olur. Gözler arasında numara farkı olması durumunda, yüksek numaralı gözde tembellik gelişir. Bu durum en geç tanı alan göz tembelliği tipidir. Görme aks bulanıklıklarına bağlı göz tembelliği en az sıklıkla görülmesine rağmen, tedavisi en zor tembellik tipidir" dedi.

Tedavi Yöntemleri ve Yaş Faktörü

Prof. Dr. Üretmen, göz tembelliği tedavisinin çocukların ilk 9-10 yılı içinde etkili olduğunu ve bu dönemden sonra başarı şansının düştüğünü hatırlattı. "Tedavide görme aksı bulanıklıkları ortadan kaldırılmalı, kırma kusurları düzeltilmeli ve hastanın tembel olan gözünü kullanması sağlanmalıdır. Tembel olan gözün kullanımını sağlamanın en etkili yolu, sağlam gözün belirli sürelerde kapatılmasıdır. Kapama, cilde yapışan ve göze ışık girmesini tamamen engelleyen bantlarla yapılmalıdır. Kapama süresi başta göz tembelliğinin derinliğine ve hastanın yaşına bağlı olarak günde iki saat ile tam gün arasında değişmektedir. Kapama sırasında tembel gözün aktif kullanımı amaçlanmalıdır" diye konuştu.

Son yıllarda, göz tembelliği tedavisinde elektronik cihazlarla yapılan görme egzersizlerinin de kullanıldığını belirten Üretmen, tedavi seçeneklerinin çeşitlendiğini ifade etti.

Çocukların Göz Sağlığı İçin Düzenli Muayene

Prof. Dr. Üretmen, göz tembelliğinin erken saptanıp tedavi edilmesinin önemine dikkat çekerek, çocukların düzenli göz muayenelerinden geçmelerinin şart olduğunu vurguladı. "Bu sayede, göz tembelliği erken teşhis edilerek tedavi edilebilir ve görme kaybı önlenebilir" dedi.