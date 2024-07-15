Beatles üyesi Paul McCartney, yakın zamanda verdiği The Times gazetesi röportajında, Hindistan'da göz egzersizi yapmayı öğrendiğini ve o zamandan beri bunu uyguladığını anlattı.

Şarkıcı, göz kaslarını çalıştırmanın gözlük ihtiyacını azaltabileceğine inanıyor. McCartney, bu egzersizlerden bazılarını YouTube'da da gösterdi. Göz yogası binlerce yıldır uygulanıyor ve çeşitli türleri bulunuyor. Hindistan kökenli Tratak Kriya gibi yoga türleri, bilinci artırmaya ve ruhsal uyanışı geliştirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Sanskritçe'de "tratak" kelimesi "bakmak" anlamına gelir ve yaş akana kadar gözünü kırpmadan mum alevi gibi bir şeye bakmanın pratiklerini içerir.

19.yüzyılın sonlarında New York'ta bir göz doktoru olan Dr. William Bates, göz egzersizlerinin gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini savunduğu bir kitap yayımladı. Bates Yöntemi olarak bilinen bu metoda göre, gözlük camlarını değiştirmek yerine göz kaslarını güçlendirecek egzersizler öneriyordu. Ancak Bates'in teorisi, gözün fizyolojik yapısının değiştiği ve kırma kusurunu düzeltebileceği iddiası, bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

International Journal of Yoga dergisinde 2018 yılında yayımlanan bir araştırmada, Bates egzersizleri ile "tratak" uygulayan grupların göz kırma kusuru ve görme keskinliği açısından karşılaştırıldığı bir çalışma yapıldı. Sonuçlar, her iki yöntemin de göz sağlığı üzerinde belirgin bir iyileştirme sağlamadığını gösterdi.

Oftalmologlar, Bates yöntemini eleştirirken, bu tür egzersizlerin retina sağlığını riske atabileceği ve gözün fizyolojik yapısını düzeltme iddialarının bilimsel temeli olmadığı için dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Dikkate alınması gereken öneriler

İnsanların göz sağlığına önem vermesi ve görüş yeteneklerini geliştirmek istemeleri oldukça anlaşılabilir bir durum.

Göz yogası, birkaç dakika süren egzersizlerin ardından göz kaslarını rahatlatmak için uzak bir noktaya bakıldığında gözlere zarar vermez.

Ancak, yaşam tarzı değişiklikleri de gözlere yardımcı olabilir. Düzenli göz doktoru kontrolü, göz derecesi, göz basıncı ve retina sağlığının kontrol edilmesini sağlayarak, erken dönemde hastalıkların tespit edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Çocuklar için yılda bir, yetişkinler için ise iki yılda bir göz doktoruna gitmek önerilir.

Ekran karşısında uzun süre geçiriyorsanız düzenli aralıklarla mola vermek, göz kuruluğunu azaltabilir. 20-20-20 kuralı da önerilir: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metreden uzak bir noktaya bakmak gözlerin dinlenmesine yardımcı olabilir.

Açık havada vakit geçirmek göz sağlığına olumlu etki yapabilir ve çocuklarda miyop olma riskini azaltabilir.

Akdeniz tipi diyetler ve omega-3 açısından zengin besinlerin makula dejenerasyonunu önleyebileceği bilimsel olarak desteklenmektedir.

İyi bir gece uykusu almak ve güneş gözlüğü kullanmak da göz sağlığı için önemlidir. Gözleriniz kuruysa veya uzun süre ekrana bakıyorsanız, Meibomian bezlerine masaj yapmak faydalı olabilir.

Gözleri rahatlatmak için sıcak kompres ve hafif masaj yapılması da önerilenler arasındadır. Okuma işlemlerinin iyi bir ışık altında ve mümkünse büyük ekranlı cihazlarda yapılması tavsiye edilir.

Sonuç olarak, göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaz, ancak göz sağlığını korumak ve görme yeteneğini geliştirmek için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır