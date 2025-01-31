Akademisyen ve yayıncı Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili açıklamayı X hesabından yaptı.

Gözaltı gerekçesi açıklanmadı

Çelik, paylaşımında tarihçi Ör'ün gözaltına alındığını belirtti ancak hangi sosyal medya paylaşımının gerekçe gösterildiğine dair resmi bir bilginin henüz paylaşılmadığını aktardı. Olayın detaylarına ilişkin yetkili makamlardan açıklama bekleniyor.

Çiğdem Bayraktar Ör kimdir?

1 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan Çiğdem Bayraktar Ör, Marmara Üniversitesi mezunudur. Yüksek lisansını Türkiyat Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda, doktorasını ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra yayıncılık alanında da aktif olan Bayraktar, İyi Kitap’ın genel yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Türkiye-İsrail ilişkileri, Filistin göç politikaları ve yakın tarih yer almaktadır.