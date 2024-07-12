Fenomen Bulut Altuğ, bilinen adıyla Gaga Bulut, yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Altuğ ve menajeri Harun Y., adliyeye sevk edildi. Altuğ ifadesinde, "Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım" dedi.

Operasyon düzenlendi

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis, Altuğ'u gözaltına aldı. Aynı gün, menajeri Harun Y. de gözaltına alındı.

"Menajerim bir şey olmaz dedi"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Bulut Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

Daha önce erkek çocuklarını öpüştürdüğü için cezaevine giren Gaga Bulut, 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alındı. Bulut Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.