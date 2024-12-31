Tepekulede düzenlenen gecede, inşaat ve sağlık sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, 'Yılın En Başarılı Yenilikçi İş İnsanı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Op. Dr. Kenan Kalı, ödülünü geceyi düzenleyen İlkhaber kurucusu Murat Kaplan ve sunucu Demet Şener'den aldı.

Kenan Kalı yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bizi ödüle layık gören ve bu gecenin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm grubum adına aldım. Bu başarı bir ekip çalışmasının ürünüdür. 2024 yılında inşaat, sağlık ve enerji alanlarında önemli yatırımlar yaptık. Sağlık alanında İngiltere'den başlayarak uluslararası bir hizmet ağı kurmak için düğmeye bastık. 2025 yılında da ülkemiz ve halkımız için yeni yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.