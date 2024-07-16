Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kabine Toplantısı’nda emekli aylıklarının konuşulması bekleniyor. Emekli aylıklarında kök aylığa bir düzenlemenin söz konusu olmadığı, sadece Hazine desteği verileceği belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammı 24.73 olarak duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için alternatifler olduğunu ve hazırladıkları raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını bildirmişti.

Erdoğan'a sunulan rapordaki detaylar ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre en düşük emekli maaşına zam için üç rakam öne çıktı.

Maaş alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olarak şekilleniyor. Buna göre en güçlü rakam ise en düşük emekli maaşının 12 bin TL olması.

En düşük aylığa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.

En düşük emekli aylığının da 10 bin liradan 12 bin liraya yükselmesi, düzenlemeden yararlananların sayısının da 1.8 milyon değil, 3 milyon 200 bin kişiye çıkması bekleniyor.

Kabine Toplantısı’nda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonların ve son NATO toplantısının, Suriye ile yeniden normalleşme konularının ele alınacağı belirtildi.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 15.00’te başlayacak.