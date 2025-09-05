Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın altıncı faiz kararını 11 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanacak kurulun kararı saat 14.00’te duyurulacak.

Son toplantıda 300 baz puan indirim

Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürülmüştü.

TCMB’den enflasyon mesajı

Merkez Bankası, son toplantı sonrası yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecine vurgu yaparak şu ifadelere yer vermişti:

“Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir.

Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak artacağı öngörülmektedir.

Talep koşullarının dezenflasyonist etkisi artmaktadır.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları risk oluşturmaya devam etmektedir.”

Para politikasında yol haritası

Banka, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtmişti. Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, eğilimi ve beklentilerine göre toplantı bazlı değerlendirileceği ifade edilmişti.

Merkez Bankası ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörü dışı gelişmeler olması halinde makroihtiyati tedbirlerle sürecin destekleneceğini bildirmişti.

Merkez Bankası'nın duyurusu şöyle:

"Dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir"

Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.