Bolu Kartalkaya'da yaşanan facianın ardından gözler Bursa Uludağ'a çevrildi. 1945 yılından kalan eski otellerin Uludağ Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılmaları gerekirken, siyasi boşluktan faydalanıp 50 yıllık süre uzattıkları ortaya çıktı. Millî Parklar döneminde kaçak kat çıktıkları gerekçesiyle davaları devam eden bazı otellerinde tepeden yıkım yapmaları gerekirken restoran, kayak odası ve kafe kısımlarında kaçak katlarda hizmet verdikleri iddia edildi.

Öte yandan, tüm yetkinin Alan Başkanlığına devredildiği Uludağ'da olabilecek bir afet durumunda canlar, Milli Parklar döneminde yapılan alanda görevli Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı üç ekip, AFAD, JAK, UMKE, 112 Sağlık Personeli ile Karayolları ekiplerine emanet.

Tüm Türkiye'de bir günlük Milli yas ilan edilen ve kara sömestr olarak kayıtlara geçen 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan son yüzyılın belki de en büyük yangın faciasının yaşandığı Bolu Karkalkaya'daki Grand Kartal Otel, Uludağ'daki otellerde can güvenliği risklerini gündeme getirdi.

Uzun yıllardır yaşanan yetki karmaşası yüzünden sahip olduğu potansiyeli yeterince gün yüzüne çıkaramayan Uludağ'da 5 bin yatak kapasiteli 35 konaklama merkezi bulunuyor. Bu konaklama merkezleri her yıl 1 milyon 700 bin misafiri konuk ediyor.

Bu yoğunlukla Türkiye'nin kış turizminde en büyük merkezi durumundaki Uludağ'da peki oteller ne durumda. Kartalkaya'da yaşanan felaketin ardından sorgulanan Uludağ otellerinin genelinin 80 yıllık eski yapılar olduğu ortaya çıktı.

Uludağ Dönüşüm Projesi rafa kalktı, yıkılması gereken oteller 50 yıllık süre kazandı

1945'li yıllardan kalma 80 yıllık otellerin yıkılması için o günkü Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında Birinci Bölgedeki tüm otellerin yıkılıp yerine yenilerinin inşa edilmesine karar verildi.

Birinci bölgede o zamanki ismiyle Aydın Otel yıkılıp yerine Trend otel yapıldı. Kabine değişikliğine bağlı bakanlıklarında değişmesiyle oluşan boşluktan faydalanan otel işletmecileri yıkım için sürenin uzatılmasını talep etti. Yıkım için tanımlanan sürenin sonuncu günü birçok otele 50 yıllık ek süre verildi. Böylelikle birinci bölgedeki tüm oteller süre uzatımı aldı.

2009'a kadar tüm otellerin yıkılıp yenilerinin yapılmaları gerekiyordu ancak bakan değişince proje rafa kalktı. Milli Parklar döneminde kaçak kat yaptıkları için birçoğu mahkemelik olan birinci bölge otellerinden hiçbiri mahkeme kararı gereği tepeden yani en üst katlardan yapmaları gereken yıkımları gerçekleştirmedi.

Genellikle kafeterya, restoran, kayak odası ve bar gibi alanlarında düzenlemeler yaptıran oteller gerekli metrekarelerde küçültme yaptıklarını bahane ederek otellerini dönüştürmedi. Bir süre sonrada yetki Alan Başkanlığına geçti ve Uludağ ile ilgili tüm süreç alan başkanlığına devredildi. Otellerin dönüşümü ile ilgili yapılan tasarım projeleri de askıya alındı.