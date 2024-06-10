Gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine çevrildi. Yarın yapılacak görüşmede hangi konular konuşulacak?

CHP lideri Özel, 2 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından yarın (11 Haziran) CHP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayacak. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan ilk görüşme sonrası yarın yapılacak iade-i ziyaret görüşmesinin, saat 16.00’da CHP Genel Merkezi’nde olacak.

Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. Erdoğan, CHP’yi 18 yıl aradan sonra ziyaret etmiş olacak.

İlk görüşmede Özel, AK Parti Genel Merkezi’ne kalın bir dosyayla gitmişti. Dosyada emekli maaşlarının durumu, asgari ücrete ara zam, Gezi tutukluları gibi konular yer almıştı. Bu görüşmede ise kayyum, Emine Şenyaşar gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

"Emekli maaşları ve asgari ücret de konuşulacak"

Cumhuriyet gazetesine röportaj veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yarınki görüşmeye dair bilgi verdi. Bulut, “Emeklinin maaşının, asgari ücretin yetersizliği, yaşanan hukuksuzluklar, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmaması, anayasaya uyulmaması, kayyum politikası, yıllardır haksız hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan Gezi tutsakları üst konu başlıklarımız olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni anayasa çalışmalarını gündeme getirmesi, CHP’nin açık desteğini talep etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in arkasında Türk Bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı olacak. Erdoğan’ın arkasında da hem Türk bayrağı olacak ama bayrağın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu da olacak.

11 Mayıs’ta Özel’in Erdoğan’ı ziyareti sonrası basına yansıyan fotoğraflarda yer alan boş koltuk tartışması dikkat çekmişti.

Özel, yarınki görüşme içinse Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiklerini ve kendilerinden böyle bir bayrak talep ettiklerini ifade etmişti.