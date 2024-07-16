Gözlerini Sık Kaşıyanlar Keratokonus Riski Altında!

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözlerini sık kaşıyanların keratokonus hastalığı riski taşıdığını belirtti.

Keratokonus nedir?

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözleri çok ovuşturmanın keratokonus hastalığına neden olabileceğini açıkladı. Bu hastalık, özellikle 15-25 yaş arasında başlar ve erken dönemde fark edilmesi zordur. Keratokonus, korneanın incelmesi ve sivrilmesiyle karakterize bir hastalıktır. Kornea gözün en önünde yer alan ve ışığı kıran saydam tabakadır. Keratokonus hastalığında, bu tabakada yapısal bozukluklar meydana gelir ve bu durum görme kaybına yol açar. Doç. Dr. Asena, bu hastalığın yaklaşık 2 bin kişide bir görüldüğünü belirtti.

Tedavi yöntemleri

Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çapraz bağlama (cross-linking) tedavisi ile keratokonusun ilerleyişinin durdurulabildiğini söyledi. Bu tedavi, özel bir damla ve ultraviyole ışınları kullanılarak korneanın sağlamlaştırılmasını sağlar. Tedavinin başarısı yüzde 90’ın üzerindedir ve erken teşhis büyük önem taşır. Mevcut durum korunduktan sonra, görmeyi artırmak için gözlük veya sert kontak lensler kullanılabilir. Ayrıca, keratokonus hastalarına özel hibrit lensler de iyi sonuçlar vermektedir. Lens kullanamayan hastalar için korneal halka ameliyatı önerilir. Çok ileri vakalarda ise kornea nakli (keratoplasti) son çare olarak uygulanır.