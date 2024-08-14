Antalya'nın Alanya ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. El freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu, anne Esma Alıcı ve 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı hayatını kaybetti. Kaza anı, Emre Alıcı'nın aracın durdurma çabaları ve aracın uçuruma yuvarlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18:30 sularında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde gerçekleşti. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve 1 yaşındaki kızları Fatma Ela Alıcı ile birlikte gezinti yapmak için safari aracına bindi. Aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı'nın kontrol amacıyla araçtan indiği sırada, el freni boşalan araç aniden hareket etmeye başladı.

Emre Alıcı'nın aracın hareketini durdurma çabaları sonuçsuz kaldı. Araç önce bir duvara çarptı, ardından hızla geri giderek uçuruma yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı araçtan düşerken, araç uçurumdan düşerek inşaat malzemeleriyle dolu bir alana çarptı. Araçta bulunan Esma Alıcı ve 1 yaşındaki Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı çocuk, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Anne ve kızının cenazeleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın hemen öncesi ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracın durdurulmaya çalışılması ve aracın uçurum kenarından gözden kaybolduğu anlar net bir şekilde görülebiliyor.