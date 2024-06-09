Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, yaz aylarında güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının göz sağlığına ciddi zararlar verebileceğini belirtti. Asena, doğru güneş gözlüğü seçimi ve hijyenin önemine vurgu yaptı.

Göz sağlığına dikkat!

Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, yazın ultraviyole ışınların kışa oranla üç kat daha fazla olduğunu ve gözlerin bu dönemde korunmasının önem kazandığını söyledi. Asena, "Güneş gözlüğü seçimi, havuz ve denizlerde gözlerin korunması bu dönemde çok önemlidir" dedi.

Havuz ve denizlerde göz koruması

Her yaş grubunun yaz tatilinde deniz ve havuzları tercih ettiğini belirten Asena, hijyen kurallarına uyulmayan yerlerde göz rahatsızlıklarının artabileceğini ifade etti. "Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takılması şart. Özellikle kalabalık havuzlarda mikroplar daha fazla üremektedir" dedi.

Kontakt lens uyarısı

Doç. Dr. Asena, kontakt lens kullananların denize veya havuza lensle girmemesi gerektiğini vurguladı. "Havuzlarda kullanılan klor, uzun yüzme sonrası göz sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle yüzme gözlüğü kullanmak önemlidir. Havuzdan çıktıktan sonra yüzünüzü yıkamanız da önemli. Ayrıca, güneş kremi gözlere kaçtığında tahrişe neden olabilir, mutlaka bol suyla yıkamalısınız" diye ekledi.

"Kaliteli güneş gözlüğü şart"

Ultraviyole ışınlarının göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Asena, kaliteli güneş gözlüğü kullanımının önemini şu sözlerle ifade etti: "Güneşin uzun yıllar içinde göz kapağında yaratabileceği hasar kansere kadar varabiliyor. Gözde birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, göz kapağında ben, leke ve tümör oluşumuna neden olabilir. Özellikle çocuklar, güneş altında fazla kalmamalı, mutlaka şapka ve kaliteli güneş gözlüğü kullanmalı. Zararlı güneş ışınlarından korunmak için kaliteli güneş gözlüğü şart."