Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, yaz tatillerinde göz sağlığının korunması için önemli uyarılarda bulundu. Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takılması gerektiğini belirten Asena, gözlerin mikroplardan nasıl korunabileceği hakkında bilgiler paylaştı.

Yaz tatillerinde deniz ve havuz keyfi yaparken göz sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kalabalık havuzlarda mikrop üreme riskinin arttığını belirten Asena, gözleri mikroplardan korumanın yollarını anlattı.

Koruyucu yüzme gözlüğü kullanın

Doç. Dr. Asena, "Havuz ve denize girerken koruyucu yüzme gözlüğü takılması gerekmektedir. Özellikle kalabalık havuzlarda mikroplar daha fazla üremektedir. Bu nedenle havuzda uzun süre kalınmaması gerekir" dedi. Koruyucu gözlükler, gözlerin doğrudan mikrop ve kimyasallarla temasını engelleyerek enfeksiyon riskini azaltır.

Kontakt lens kullananlar dikkat!

Kontakt lens kullanan kişilere özel bir uyarıda bulunan Doç. Dr. Asena, "Kontakt lens kullananların denize veya havuza mümkün olduğu ölçüde kontakt lensle girmemelerini öneriyoruz. Kontakt lensler, mikrop tutma olasılığını artırabilir ve göz enfeksiyonlarına yol açabilir" diye konuştu. Lensle yüzmek zorunda kalanlar için ise tek kullanımlık lensler tercih edilmeli ve sonrasında lensler mutlaka çıkarılmalıdır.

Klorun etkilerine karşı önlem alın

Havuzlarda mikrop ürememesi için kullanılan klorun, uzun yüzme sonrası göz sağlığına zarar verebileceğini belirten Asena, "Bu nedenle yüzme gözlüğü kullanmak önemlidir. Klor, gözlerde tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir" dedi. Klorlu suyun etkilerini azaltmak için yüzme gözlüğü kullanmanın yanı sıra, gözleri temiz su ile durulamak da faydalıdır.

Havuzdan çıktıktan sonra duş almanın ve yüzü yıkamanın önemine de dikkat çeken Asena, "Havuzdan çıktıktan sonra duş alarak yüzünüzü yıkamanız da bir diğer önemli konu" diye konuştu. Bu, gözlerde biriken kimyasalların ve mikropların temizlenmesine yardımcı olur.