BURCU YANAR/RÖPORTAJ

Son yıllarda artan sahte güneş gözlüğü kullanımı uzmanları endişelendiriyor. Optik sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar vatandaşı bilinçlendirmek için uyarıyor. Optisyen Ali Can Sağlıcak, sahte gözlüklerin kalitesiz lensler içermesi ve uygun olmayan çerçevelerden yapılmasının ciddi görme bozukluklarına ve göz yorgunluğuna nede olabileceğini söyledi.

Ali Can Sağlıcak, “Güneş gözlüğü seçimi aslında tamamen kişiye ve zevklere dayalıdır ancak dışını seçerken cam kalitesini de göz ardı etmemeliyiz. Benzinlikte, pazarda, aksesuar mağazalarında ve internette satılanları değil de orijinal güneş gözlüğü satan yerlere bakmalıdırlar. Eğer kişi açık renk gözlere sahipse daha koyu ve özellikli camlı gözlükleri tercih etmelidir” diye belirtti.

Plastik malzemelerden yapılan sahte güneş gözlükleri konusunda da uyarıda bulunan Sağlıcak, “Türkiye’de çakma gözlük kullanımı çok fazla ama bunu yapmamak lazım. Bütçeniz neye yetiyorsa gidip gözlükçüden orijinalini almak sağlık açısından daha iyi olacaktır. Yoksa uzun vadede katarakt hastalığının daha hızlı gelmesine ve görüş kaybına sebep olabilir. Plastikten eritilip yapılan ürünlerde UV filtresi olmadığı için sarı nokta hastalığına sebep olabilir. Hatta onları takacağınıza direkt olarak güneşe baksanız daha yararlı diyebiliriz” dedi.

Çocuklar için güneş gözlüğü seçilirken özellikle kolay kırılmamasına dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Ali Can Sağlıcak, “Çocuklarda esnek ve kırılmaya karşı daha dayanıklı, içinde organik malzemeler bulunan çerçeveler tercih ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Gözlüklerinizi yıkayın

Güneş gözlüklerini korumanın ve temiz tutmanın püf noktalarına da değinen Sağlıcak, “Günlük kullanımdan sonra güneş gözlüklerinizi suyun altında yıkayabilirsiniz sonrasında ise gözlükçüden aldığınız özel bezlerle birlikte camlarını silebilirsiniz. Onun dışında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok sıcak zamanlarda kutusuyla birlikte arabanın torpido gözünde tutmamak gerekiyor çünkü kemik çerçevelerde soğuk sıcak durumuna göre genleşme ve bozulmalar olabiliyor” diye konuştu.

Uzun süreli lens kullanmayın

Son olarak çok fazla tercih edilen lens konusuna da değinen Ali Can Sağlıcak, “Kozmetik lens ve numaralı lens dediğimiz iki türlü lens çeşidi var. Kozmetik lensler tamamen gözün rengini değiştirmek için estetik amaçlı takılıyor. Numaralı lensler ise gözlük kullanmayı sevmeyen veya gözlüğü kendine yakıştırmayan kişiler tarafından tercih ediliyor. Lens kullanımı zor ve mikrop kapma olsılığı daha yüksek olduğu için biz yine de gözlük kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü uzun süreli lens kullanımı gözün yapısını değiştirerek ileride göz kuruluğuna sebep oluyor. Yine de ben kullanmak istiyorum diyenler için ise sunu göz yaşı damlasını yanında taşımalarını öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uzun süre ekrana bakanlar…

Özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalışanlar için UV filtreli gözlük kullanımına da değinen Sağlıcak, “Mavi ışık korumalı dediğimiz camlarda televizyon, tablet ve bilgisayardan gelen zararlı ışınları keser ve daha net görmenizi sağlar. Ayrıca zararlı ışınların gözünüzde meydana getirdiği kızarma, sulanma, kaşıntının da önüne geçmiş olur. Gözleriniz bozuk olmasa da sıfır numara ile bu koruma gözlükleri kullanılabilir” dedi.