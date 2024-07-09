Yeni sezonda Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İsveç'ten iki yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu hamlelerle hem takımın ofansif gücünü artırmayı hem de genç ve dinamik bir takım oluşturmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, İsveç'in Elfsborg kulübünden 10 numara pozisyonunda oynayan Michael Baidoo ile görüşmelere başladı.

Michael Baidoo'nun performansı

Göztepe'nin ilgisini çeken Ganalı orta saha oyuncusu Michael Baidoo, Elfsborg formasıyla İsveç Allsvenskan Ligi'ne oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 10 numara pozisyonunda görev alan Baidoo, bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Henüz 20 yaşında olan Baidoo, Gana Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi, ancak henüz A Milli Takım'da görev almadı.

Ahmed Qasem de listede

Göztepe'nin radarında yalnızca Michael Baidoo bulunmuyor. Aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Ahmed Qasem'i de yakından takip eden sarı-kırmızılı ekip, İsveç'te forma giyen yetenekli oyuncularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Qasem'in de performansı ve potansiyeli, Göztepe teknik heyeti ve yönetimi tarafından ilgiyle izleniyor.