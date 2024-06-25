Göztepe, 2024-2025 sezonunun startını vererek ilk antrenmanını Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İlk antrenmanda yeni transferlerden Brezilyalı sol bek Djalma Silva da yer aldı. Göztepe'nin prensipte anlaşma sağladığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nden orta saha Isaac Solet ile sağ bek Nazım Sangare'nin bu hafta İzmir'e gelip takıma katılacağı kaydedildi.

Transfer gelişmeleri

Göztepe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı sol bek Djalma Silva, ilk antrenmana katıldı. Kulübün prensipte anlaştığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nden orta saha oyuncusu Isaac Solet ve sağ bek Nazım Sangare'nin de bu hafta içerisinde İzmir'e gelerek takıma dahil olacakları belirtildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Brezilyalı forvet Romulo Cardoso ise antrenmanda yer almadı.

Kadro durumu ve ayrılıklar

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Senegalli forvet Mame Diouf ile kiralık giden Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic, antrenmanda yer aldı. Göztepe yönetiminin bu iki futbolcuyla yaz döneminde yolları ayırması bekleniyor.

Hazırlık kampı programı

Göztepe'nin Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı geçen hafta açıklandı. 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe, aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek. İzmir ekibi, 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak. Takımın kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.