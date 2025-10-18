Süper Lig’de 16 puanla namağlup 3’üncü sırada yer alan Göztepe, yarın Alanya Oba Stadı’nda Alanyaspor’a konuk olacak.

Göztepe, Alanyaspor karşısında

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Göztepe, Alanya Oba Stadı’nda Alanyaspor ile kritik bir maça çıkıyor. Maç saat 17.00’de başlayacak ve Ali Yıylaz düdük çalacak.

Lig durumu: Göztepe 16 puanla 3’üncü sırada, namağlup.

Sakatlar: Sağ bek Ogün Başrak ve Ürdünlü golcü İbrahim Sabra forma giyemeyecek.

İyileşen oyuncu: Junior Olaitan, teknik heyetin kararıyla sahada olabilecek.

Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedefleri doğrultusunda maç maç ilerleyeceklerini belirtti:

“Milli araları çok sevmiyorum. Sakatlıklar yaşanıyor, takım eksik kalıyor. Elimizden geldiği kadarıyla iyi hazırlandık. Alanyaspor güçlü bir takım. Kendi işimize odaklanacağız.”

Stoilov ayrıca, Alanyaspor’la oynadıkları son 5 lig maçını kazanamadıklarını hatırlatarak, bu seriyi kırmak istediklerini söyledi.

Göztepe, namağlup unvanını sürdürmek ve Avrupa hedefleri için puan kaybını önlemek istiyor. Alanyaspor ise iç sahada puan veya galibiyet arayacak.