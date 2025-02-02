Geçtiğimiz hafta Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelenve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Göztepe Süper Lig’in 22. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Alanyaspor’u ağırladı.

Sarı-kırmızı takımda teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya, Matheus Lis, Malcom Bokele, Heilton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Victor Hugo, Novatus Miroshi, Djalma Silva, David Tijanic, Juan Silva ve Romulo Cardoso ilk 11’i ile çıktı.

Göztepe’nin yedek kulübesinde ise, Arda Özçimen, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, İsmail Köybaşı, Emerson Coreira, Doğan Erdoğan, Furkan Bayır, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak yer aldı.

Sami Uğurlu yönetiminde geçtiğimiz hafta Başakşehir’i 5-4’lük skor ile mağlup eden Alanyaspor ise karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjnonaj, Nuno Miguel Reis Lima, Fatik Aksoy, Jure Balkovec, Enes Keskin, Richard Coelho, Fatih Aksoy, Sergio Duvan Cordova Lezama, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Hwang Ui-Jo ilk 11’i ile başladı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise, Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Ömer Karslıoğlu, Taha Çelik, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Hüseyin Şen, Nejdet Nezir Bilin ve Juan Coelho yer aldı.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşlerin ilk düdüğü ile karşılaşma başladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir’in getirdiği topta vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Göztepe atağında Romulo’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Djalma Silva’nın vuruşu az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın 22. dakikasında gelişen Alanyaspor atağında Balkovec’in ortasında Cordova’nın kafası yandan dışarıya gitti.

Koray Günter devam edemedi

Karşılaşmanın 24. dakikasında Göztepe’de Koray Günter sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Koray’ın yerine Göztepe’de oyuna Ogün Bayrak dahil oldu. Karşılaşmanın 28. dakikasında Alanyaspor’da Enes Keskin Juan’a yaptığı hareket sonucunda sarı kart gördü. Frikikte topun başına gelen Romulo’nun vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Göz-Göz penaltı bekledi

Karşılaşmanın 44. dakikasında kullanılan kornerde Göztepeli oyuncular penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından faul olduğuna karar veren Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi. İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

Alanya kornerden golü buldu

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında kullanılan kornerde Alanyaspor'da Lima topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Göztepe soyunma odasına 1-0 mağlup gitti.