Süper Lig'de Avrupa hedefi doğrultusunda kritik haftalara giren Göztepe, 24. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan İzmir ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmak istiyor.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Alanyaspor karşılaşması, 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports, TOD TV ve beIN Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe kritik dönemeçte

Ligde 34 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli maçlara çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mücadelesinin ardından 6 Şubat Perşembe günü Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kupada Erzurumspor’u 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, çeyrek final biletini almak için sahaya çıkacak.

Göztepe Avrupa bileti için mücadele ediyor

Göztepe, Süper Lig’de iyi bir derece elde ederek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda, lig sıralamasından bağımsız olarak Avrupa biletini cebine koyacak. Bu yüzden hem ligde hem de kupada kayıpsız ilerlemek istiyor.

Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak Göztepe - Alanyaspor maçı, Süper Lig’de Avrupa yarışı açısından kritik önem taşıyor.