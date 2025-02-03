Süper Lig’de Göztepe, evinde Alanyaspor’a 1-0 mağlup olarak büyük bir yara aldı. Önceki hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Gürsel Aksel Stadı’ndaki 21 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Ayrıca, 1 yılı aşkın bir sürenin ardından üst üste iki mağlubiyet yaşadı.

İç sahada en son 4 Kasım 2023’te Kocaelispor’a 1-0 kaybeden Göztepe, taraftarına uzun bir aradan sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşattı. Geçen sezonun ilk devresinde Kocaelispor ve Erzurumspor’a karşı üst üste mağlubiyet alan Göztepe, benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov da Alanyaspor karşısında ilkleri yaşadı. Bulgar teknik adam, iç sahadaki ilk yenilgisini alırken, takımın mağlubiyet serisiyle de tanışmış oldu.

"Karşılaşmaya beklediğimiz enerjiyle giremedik"

Alanyaspor karşısında ilk yarıda sahaya yansıtmak istedikleri dinamik ve agresif futbolu sergileyemediklerini vurgulayan Stoilov, "Karşılaşmaya beklediğimiz enerjiyle giremedik. Hırsımızı ve baskılı oyunumuzu ilk dakikalarda sahaya taşıyamadık. Buna rağmen birkaç gol pozisyonu yakaladık ancak bunları değerlendiremedik" dedi.

Maçın ikinci yarısında takımın toparlandığını ve daha baskılı bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Stoilov, "Arzuladığımız futbolu ikinci yarıda yakaladık. Çok sayıda fırsat bulduk ama gol yollarında etkisiz kaldık. Belki de bu bizim için günümüz değildi. Ancak hayallerimizi bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Romulo, Koray ve Juan sakatlık yaşadı

Alanyaspor maçını kaybederek büyük bir üzüntü yaşayan Göztepe'nin, aynı zamanda üç önemli oyuncusunu da sakatlık yaşadı. Savunma oyuncusu Koray Günter dakikalar 24'ü gösterirken, yerini Ogün Bayrak'a bıraktı. Romulo ise ilk devrede arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemedi ve Emersonn oyunda dahil oldu. Golcü oyuncu Juan ise son dakikalarda sorun yaşamasına rağmen karşılaşmayı tamamladı.

"Romulo'nun sakatlığının etkisi biraz da mental anlamda"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da yaşanan bu sakatlıklarla alakalı açıklamalarda bulunarak, "İlk yarıda Koray'ın bir sakatlığı oldu. İkinci yarıda tam sahaya çıkmadan önce Romulo arka adalesinde bir ağrısı olduğunu söyledi ve bu yüzden biz bir değişiklik yaptık. Ama bence son 10 günde aslında baktığım zaman Romulo'nun biraz sakatlığı biraz da aklında mental anlamda olduğunu düşünüyorum ve benim bunu çözmem gerekiyor. Aynı şekilde bunun dışında da Juan'ın son dakikalarda yaşadığı bir sakatlık vardı sahada. Bugün bizim adımıza bir şanssızlıktı ama son gün herkes Romulo'dan bahsediyor. Herkes onunla ilgili bir şeyler diyor. O yüzden onun bunlardan biraz etkilendiğini düşünüyorum. Bunu çözmemiz gerekiyor ama arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. O yüzden biz bu değişikliği yaptık" diye konuştu.