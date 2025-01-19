Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 5-0’lık net skor alan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Koray Günter, Heilton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, David Tijanic, Kuryu Matsuki ve Juan Santos da Silva ilk 11’i ile karşılaşmadaki yerini aldı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Tibet Durakçay ve Ogün Bayrak yer aldı.

Hafta içi Alex de Souza ile yolları ayırıp takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiren konuk Antalyaspor ise Kenan Piric, Thalisson, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Samudio, Larsson, Van de Streek ve Adolfo Gaich ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Djenepo, Petrusenko, Andreas Towsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.

Göztepe golü erken buldu

Hakem Çağdaş Altay’ın düdüğü ile karşılaşmaya konuk Antalyaspor’un vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında gelişen Göztepe kontra atağında Juan’ın vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 7. dakikasında gelişen Göztepe atağında Juan’ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Hakem Çağdaş Altay’ın VAR incelemesinin ardından gol verildi ve Göztepe Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Göz-Göz ikinci gole yaklaştı

Karşılaşmanın 26. dakikasında Göztepe’de Malcom Bokele rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın 27. dakikasında gelişen Göztepe atağında Kuryu Matsuki’nin ceza sahasında vuruşunu kaleci Kenan Piric çeldi. Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Göztepe atağında, kullanılan kornerde Heilton’un kafa vuruşu direkten kaleci Kenan Piric’in kucağında kaldı.

İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Heilton ve Bokele’nin anlaşmadığı top Gaich’in önünde kaldı. Gaich’in vuruşunu kaleci Matheus Lis kurtardı. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Antalyaspor’da Güray Vural Juan’a yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü. Faulün ardından kullanılan serbest vuruşta Kuryu Matsuki’nin vuruşu yandan dışarıya gitti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Göztepe Antalyaspor karşısında soyunma odasına 1-0 öne gitti.