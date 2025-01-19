Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 5-0’lık net skor alan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Koray Günter, Heilton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, David Tijanic, Kuryu Matsuki ve Juan Santos da Silva ilk 11’i ile karşılaşmadaki yerini aldı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Tibet Durakçay ve Ogün Bayrak yer aldı.

Hafta içi Alex de Souza ile yolları ayırıp takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiren konuk Antalyaspor ise Kenan Piric, Thalisson, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Samudio, Larsson, Van de Streek ve Adolfo Gaich ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Djenepo, Petrusenko, Andreas Towsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.

Hakem Çağdaş Altay’ın düdüğü ile karşılaşmaya konuk Antalyaspor’un vuruşu ile başlandı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında gelişen Göztepe kontra atağında Juan’ın vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 7. dakikasında gelişen Göztepe atağında Juan’ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Hakem Çağdaş Altay’ın VAR incelemesinin ardından gol verildi ve Göztepe Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti.