Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında, Göztepe evinde Antalyaspor’u ağırlıyor. Maçın heyecanı başlarken, her iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.
Göztepe İlk 11’i: Lis, Lasse, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Kuryu, Juan
Antalyaspor İlk 11’i: Piric, Thalisson, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Kaluzinski, Samudio, Güray Vural, Safouri, Streek, Larsson, Gaich
Maç detayları:
- Stadyum: Gürsel Aksel
- Hakem: Çağdaş Altay
- Saat: 13.30
- Yayın: BeIN Sports 1
Kaynak: HABER MERKEZİ