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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında, Göztepe evinde Antalyaspor’u ağırlıyor. Maç ın heyecanı başlarken, her iki takımın da ilk 11 ’leri belli oldu.

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