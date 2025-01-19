Göztepe, Antalyaspor'u Medcezir’le karşıladı Göztepe, Antalyaspor'u Medcezir’le karşıladı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında, Göztepe evinde Antalyaspor’u ağırlıyor. Maçın heyecanı başlarken, her iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

Göztepe İlk 11’i: Lis, Lasse, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Kuryu, Juan

Antalyaspor İlk 11’i: Piric, Thalisson, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Kaluzinski, Samudio, Güray Vural, Safouri, Streek, Larsson, Gaich

Maç detayları:

  • Stadyum: Gürsel Aksel
  • Hakem: Çağdaş Altay
  • Saat: 13.30
  • Yayın: BeIN Sports 1
Kaynak: HABER MERKEZİ