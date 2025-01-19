Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, iç sahada Antalyaspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma, sadece futboluyla değil, aynı zamanda taraftarların sergilediği muazzam coşku ve enerjisiyle de dikkat çekti.

Coşkulu atmosferle takımlarına destek verdiler

İzmir'in Göztepe taraftarları, takımlarına olan desteğini yine en üst düzeyde gösterdi. Maç öncesi stadyumu dolduran taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki coşkulu atmosfer, adeta bir futbol şölenine dönüştü.

Medcezir performansı göz doldurdu

Ancak maç öncesi damga vuran an, Göztepe taraftarlarının sahada sergilediği Medcezir performansı oldu. Müzik ve coşku dolu gösteri, stadyumda unutulmaz anlar yaşattı ve izleyenleri büyüledi. Taraftarların uyumlu hareketleri ve yüksek enerjisi, karşılaşma öncesi futbolseverlere adeta görsel bir şov sundu.