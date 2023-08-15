Göztepe ile Sakaryaspor arasında oynanan müsabaka haftanın en bol pozisyonlu karşılaşması oldu. . Buna rağmen mücadelede sadece 1 kez gol sesi çıktı o da konuk takımdan. İzlemediğim karşılaşmalar var ama 1. Lig'de genel olarak top hep orta sahada dolanıyor, kaleye yaklaşamıyor.

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Stat çimleri bakımda olduğundan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanamayınca, takımlar Akhisar'ın yolunu tutmak zorunda kaldı.

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Müsabaka hızlı başladı. İlk pozisyonları ev sahibi takım buldu. Ancak sonrasında 10 dakikaya yakın konuk takım oyuna hakim oldu, rakip yarı alana oyunu yığdı. Buradan bir sonuç çıkmadı. İlk yarının son bölümünde sarı kırmızılı takım net pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı.



İkinci yarının hemen başında defanstaki hatayı affetmeyen Sakaryaspor, Dino'nun şutuyla öne geçti. Bu golden sonra oyun orta sahaya yığıldı, pozisyonlara girilemedi. Göztepe sonlara doğru doldur boşalta geçti. Uzun boylu oyunculardan Atınç Nukan'ı ileriye çıkardı ve Kvasina'yı oyuna aldı. 84. dakikadan itibaren beraberliğe yaklaştığı anlar oldu, başaramadı.

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Göztepe'nin daha etkili, galibiyete daha yakın olduğu bir karşılaşma izledik. Bulduğu net pozisyonlar çoktu, topu kaleye bir türlü sokamadı. Bunda Sakaryaspor'un da katkısı vardı. Orta sahası göbekten çok rahat top geçirtti. Defansla arasında fazla boşluk verdi. Bu da kaleye rahat gidilmesini sağladı.



Kısacası ev sahibi takım pozisyona girme açısından başarılı, gol yollarında başarısızdı. Konuk takım ise defans yapma konusunda başarısızdı. Her şeye rağmen yenilen sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda daha fazla ümit verdi.

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Karşılaşmada göz dolduran isim kaleci Cihan Topaloğlu oldu. Başarılı kurtarışlarıyla 3 puanın alınmasında en büyük pay ona aitti.



Ali Dere de 2 büyük hatasıyla ön plana çıktı. İlkinde uzun oynanan topu tutmak isterken ayağından fazla açıp, rakibine kaptırdı. Defansta eksik ve dengesiz yakalanmaları gol yenmesine neden oldu. İkincisinde de arkasına sarkan topu baskı altında kalecisi Lis'e atmak isterken kısa düştü. Hemen peşinden koşan 2 oyuncudan Kasongo topu aldı, ceza alanına girdi ama Lis’in yatıp eliyle teması golü önledi.

Bandırmaspor uzatmalarda yıkıldı

Erzurumspor ve Bandırmaspor Giresun'da karşı karşıya geldi. Maçın açık ara favorisi konuk takımdı. Çünkü mavi beyazlı takımın hem transfer yasağı vardı hem de büyük depremden sonra sahası dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapanmıştı. Farklı şehirlerde oynamak zorunda kalıyordu.

Düşünceler maç başlayınca da gerçekleşti. Bandırmaspor tamamen hakimiyeti eline aldı. Ancak tempo çok fazla düşüktü. Sık sık sakatlık yaşanması pozisyonları iyice kısırlaştırdı. Net gol şansı 32. dakikada yakalandı. Cebio Soukou'nun kaleciyi de geçen şutunu gol olmak üzereyken Mustafa Yumlu çıkardı.



İkinci yarı golle başladı denebilir. 48. dakikada konuk takım öne geçince her şey değişti. Erzurumspor dengeyi kurdu, beraberlik golünü aramaya koyuldu. Gol olmaz derken, uzatma dakikalarında 2 tane atıldı. İlki verildi, 2'ncisi VAR'dan döndü. Erzurumspor beraberliğe bile sevinecekken, iptal olan gol yüzünden galibiyeti kaçırmanın üzüntüsüyle sahadan ayrıldı.

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Tempo çok düşüktü. Oyuncular sürekli yerde kaldı. Bunda başı her maçta olduğu gibi Mustafa Yumlu çekti. Çok sık sakatlanan biri.



Müsabakada öne çıkarabileceğim isim Remi Mulumba oldu. Orta sahanın ortasında hem defans yaptı hem de ataklara katıldı. Çok koştu. Yalnız sarı kartı varken yaptığı bir faulle 2. sarı kartı yiyebilirdi.

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Dikkat çeken pozisyonlara geleyim.

61. dakikada Bandırmaspor faul kullanacak. Topun başında Metehan Mimaroğlu var. Mesafe uzak olsa da iyi şut çeker. Soukou dönen topu tamamlama düşüncesinde, kaleye koşmaya hazırlamış kendini. Ama Orhan Ovacıklı onu adeta yapışık ikiz gibi markaja almıştı. Böyle durumlarda kenara doğru gitmeli, şut çekileceği zaman içeriye koşmalı. Rakibi onunla birlikte kenara doğru pek gelmez. Gelse de yakın markaj yapamaz, alan geniş olduğu için.



90+5'te beraberlik golü geldi. Öncesinde elle oynama vardı. Edson Mexer penaltı yaptıracakken oyun devam etti. İçeriye çevrilen top Mexer'e çarpıp, kaleye yöneldi. Kendi kalesine gol atmış oldu. Önce ceza alanı içinde elle oynama sonra kendi kalesine gol. Oyuna da 89. dakikada girmişti üstelik. Şansızlıklar üst üste onu buldu.



90+7. Maçın son dakikası. Beraberlik olunca Bandırmaspor galibiyet için yüklenmeye çalışırken kalesinde atak yedi. Ceza alanı yakınında Emirhan Aydoğan rakibine faul yaptı. Bu oyunun durması ve zamanın tükenmesi anlamına geliyor. Dahası rakibi için daha rahat gol atma şansı da vermiş oldu. Faul yapmaktan kaçınarak topu almaya çalışmalıydı. Orta yapıldı, kafa vuruldu. Kaleci Ioannis Gelios çeldi, top direkten içeri düşerken Mustafa Akbaş tamamladı ve golü attı. Ancak faul atışı yapılırken ofsayttaydı. Diğer oyunculara bıraksa belki gol iptal olmayabilirdi. Çünkü oraya 2 arkadaşı daha koşmuştu.