Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, kritik bir haftaya giriyor. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan İzmir ekibi, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda önemli maçlara çıkacak.

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Alanyaspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, 6 Şubat Perşembe günü ise Türkiye Kupası B Grubu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kupada ilk maçında Erzurumspor’u 1-0 mağlup eden Göz-Göz, gruptan çıkması halinde çeyrek final biletini alacak.

Ligde ve kupada Avrupa hedefi

Ligde 34 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, 23. haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak, ardından bay geçerek dinlenme fırsatı bulacak. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda 3 maçını da kazanmak isteyen Göztepe, kupayı kazanması halinde ise Süper Lig sıralamasına bakılmaksızın gelecek sezon Avrupa arenasında mücadele edecek.