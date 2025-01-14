Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Şiddetli yağış altında geçen karşılaşmada Göztepe, deplasmanda bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen rakibini 5-0 gibi büyük bir farkla mağlup ederek taraftarını mest etti. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 31 puanla dördüncü sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını güçlendirdi.

Evinde yenilgisiz seri devam ediyor

Göztepe, evinde oynadığı maçlarda müthiş bir performans sergileyerek 8'de 8 yaptı. Sadece Fenerbahçe ile ikinci haftada berabere kalan Göz-Göz, ardından Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı. Bu maçlar, Göztepe'nin iç sahadaki gücünü ve ligin üst sıralarındaki yerini pekiştirdi.

Stoilov'dan genç takım vurgusu ve transfer planları

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın genç olduğunu ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini vurguladı. Stoilov, "Bu galibiyet hiçbir şeyin sonu değil. Rehavete kapılamayız ve her gün gelişmek zorundayız," dedi. Ayrıca, takımdaki forvet eksikliğine değinen Stoilov, transfer sezonunda bu boşluğu dolduracak gelecek vaat eden oyuncular getireceklerini belirtti.

Emerson transferi gündemde

Transfer çalışmalarına hız veren Göztepe'nin, Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından golcü Emerson Correia ile ilgilendiği bilgisi Brezilya basınında yer aldı. 20 yaşındaki Emerson, daha önce U16 ve U17 milli takımlarında forma giymiş ve Athletico Paranaense altyapısında yetişmiştir. Şu an Göztepe forması giyen Romulo Cardoso ile de takım arkadaşlığı yapmış olan Emerson, takımın forvet hattına büyük katkı sağlaması bekleniyor.