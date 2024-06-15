Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar Göztepe sahilinde kutlama yaptı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bir araya geldi.

Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar saat 22.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yanan ilk meşale ile sahilde meşaleleri yakıp coşkulu bir şekilde kulüplerin kuruluşunu kutladı.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Herkese merhaba, Göztepe camiasının 99. yaş gününü kutluyoruz. Bugün neyi savunduğumuzu, ne için mücadele ettiğimizi kutluyoruz. Göztepe camiasının tutkusunu ve ruhunu kutluyoruz. Aynı zamanda 100. yıl için geri sayıma başlıyoruz. Bu yılın herkes için unutulmaz bir yıl olması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Desteğiniz, tutkunuz ve kulübe olan bağlılığınız için herkese teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki gelecekte hep birlikte özel anlar inşa edeceğiz. Harika bir doğum günü dilerim."