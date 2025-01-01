Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken, Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, yeni yıl ve yıl dönümü dolayısıyla anlamlı mesajlar yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına seslenerek, 2025 yılının Göztepe için özel bir dönem olacağını vurguladı. Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olarak 2.5 yıldır görev yapan Rasmus Ankersen, mesajında Göztepe’nin 2024’te Süper Lig’e dönüşü ve İzmir’de yenilmezlik serisi gibi önemli başarılarını hatırlatarak, "Türkiye'deki ve ülke dışındaki tüm Göztepelilere mutlu bir yıl diliyorum. 2024, Göztepe’nin gelişiminde önemli bir yıl oldu. Süper Lig’e döndük ve evimizde oynadığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Taraftarımızın desteğiyle İzmir’de adeta bir kale inşa ettik" dedi. 2025’in hem Avrupa hedefi hem de kulübün 100. yıl dönümü açısından heyecan verici bir yıl olacağını ifade eden Ankersen, "Bu yılı özel kılmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolda zor anlar yaşanabilir, ancak bu anlarda birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor. Eğer önümüzdeki dönemde bu ruhu ortaya koyarsak, Göztepe’nin en güzel günlerine ulaşacağımıza eminim" diyerek sözlerini tamamladı.

Sepil'den birlik vurgusu

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise mesajında, kulübün 100 yıllık tarihindeki değerlerine vurgu yaptı. Sepil, "2024 yılı, bir asrın son sayfalarını yazdığımız, aynı zamanda yeni bir asrın köklerini yeşerttiğimiz bir yıl oldu. Sporla iç içe olmaya ve binlerce çocuğumuzu Göztepe sevgisiyle buluşturmaya devam ettik. Güzel İzmir’imizi 17 farklı branşta gururla temsil ettik" ifadelerini kullandı. Göztepe’nin coşkusunun İzmir’i aşarak tüm ülkeye yayıldığını belirten Sepil, "Birlikte durdukça bu coşkuyu kimse durduramaz. 2025’te Göztepe bayrağının başarıdan başarıya koşacağına inanıyorum. Tüm camiamıza sağlık, mutluluk ve umut dolu bir yıl diliyorum" diyerek 100. yıl için büyük bir kutlama mesajı verdi. Kulübün tarihi bir döneme adım attığı bu süreçte, yönetimin ve taraftarların kenetlenmesi gerektiği mesajları dikkat çekiyor. Göztepe, hem Süper Lig’deki hedefleri hem de 100. yıl kutlamalarıyla 2025’in unutulmaz bir yıl olmasını hedefliyor.