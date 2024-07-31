Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takımını yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Daha önce Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Urşan, Baran Yurduşen, Ali Umut Aydın, Can Özcan, Haktan Yavaş, Burak Eşlik ve Mevlüt Melih Doğan’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de son olarak Aliağa Petkimspor forması giyen Doğukan Orgun’u kadrosuna kattığını duyurdu. Göztepe Basketbol'un genç oyuncuyla bir sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Forvet pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Doğukan Orgun ile bir sezonluk sözleşme imzaladık” ifadeleri kullanıldı. Kulüp kadrodaki eksikleri kapatmak için takviye yapmaya devam edecek.