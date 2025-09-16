Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki gruba ayrıldı.

Bir grup futbolcu rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alanda oyun üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Maç 19 Eylül Cuma günü

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig’in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Beşiktaş’ı Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk edecek.

Karşılaşma, hem Göztepe hem de Beşiktaş için ligdeki sıralama açısından kritik önem taşıyor.