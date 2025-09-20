İzmir’de oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası, Göztepeli iki taraftar grubu arasında çıkan silahlı çatışmada bir aile ve 9 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu. Talihsiz çocuk bacağından yaralanırken, polis olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın ayrıntıları

Maç sonrası Güzelyalı sahilinde başlayan çatışmada taraflar bıçak ve tabanca kullandı. Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), 9 yaşındaki G.K. ve Emircan Övüç (24) yaralandı. Durumu ağır olan Emircan Övüç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailenin korku dolu anları

Bacağına kurşun isabet eden G.K.’nin babası Cemal Korkmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaklaşık 30’ar kişilik iki grup geldi. Bir anda silahlar çekildi ve iki taraf birbirine ateş etti. Kızımın bacağına kurşun geldiğini eşim fark etti. Hemen hastaneye koştuk. Sporun kardeşlik ruhunu çocuklarımıza nasıl anlatacağız?”

Baba Korkmaz, olayın planlı ve organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Çocuğun durumu

Tedavisi tamamlanan 9 yaşındaki G.K., yaşadığı korku dolu anların ardından bir daha maça gelmek istemediğini söyledi.

Polis soruşturması

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor ve 13 şüpheli gözaltına alındı.