Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci özel maçında Fehervar FC ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için görüşmelere başladı.

Göztepe, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Tayfur Bingöl'ü yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti. Hacettepe altyapısından yetişen ve 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynayan Tayfur, Antalyaspor ve Konyaspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Göztepe'nin, bonservis bedeli talep eden Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

2016-2017 sezonunda Göztepe'ye katılan Tayfur Bingöl, İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı ve iki sezon boyunca Süper Lig'de mücadele etti. Sonrasında Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giyen tecrübeli oyuncu, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan Tayfur, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Göztepe kariyerinde ise toplam 88 müsabakada görev aldı.

Yeni Sezon Formaları Tanıtıldı

Göztepe, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de giyeceği formaları resmen tanıttı. Göztepe armasından ilham alınarak hazırlanan damalı ve efsane kadroda yer alan futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu mavi ve beyaz formalar, tanıtım filminde Göztepeli oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun rol aldığı bir videoyla görücüye çıktı. Ayrıca, Göztepe 100'üncü yılına özel bir forma çıkaracağını da taraftarlarına duyurdu.