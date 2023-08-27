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Medical Point, Göztepe Olimpik Branşlar’a sağlık sponsoru oldu

Medical Point, Göztepe Olimpik Branşlar’a sağlık sponsoru oldu

Bu sonucun ardından Göztepe 3 maç sonunda galibiyetle tanışamazken, Çorum FK puanını 6'ya yükseltti. 1'inci dakikada atılan uzun topta Nielsen'in geri pası kısa düştü. Araya giren Ahmet İlhan'ın pasında Geraldo topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 15'inci dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Verhejidt'in derinlemesine pasında topla buluşan Ahmet İlhan ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Atakan Akkaynak kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-2. 18'inci dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Ogün'ün sağ kanattan ortasında Diouf gelişine sert vurdu, top ağlara gitti: 1-2. 64'üncü dakikada Yunus Emre'nin ortaladığı topa Diouf kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 82'nci dakikada Göztepe tehlikeli geldi sağdan Ogün'ün ortasında Diouf kafayı vurdu, kaleci Ali köşeden topa hakim oldu.