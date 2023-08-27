Bu sonucun ardından Göztepe 3 maç sonunda galibiyetle tanışamazken, Çorum FK puanını 6'ya yükseltti.
1'inci dakikada atılan uzun topta Nielsen'in geri pası kısa düştü. Araya giren Ahmet İlhan'ın pasında Geraldo topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
15'inci dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Verhejidt'in derinlemesine pasında topla buluşan Ahmet İlhan ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Atakan Akkaynak kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-2.
18'inci dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Ogün'ün sağ kanattan ortasında Diouf gelişine sert vurdu, top ağlara gitti: 1-2.
64'üncü dakikada Yunus Emre'nin ortaladığı topa Diouf kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
82'nci dakikada Göztepe tehlikeli geldi sağdan Ogün'ün ortasında Diouf kafayı vurdu, kaleci Ali köşeden topa hakim oldu.
Kaynak: DHA-AA
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Nurettin Dinçer Demir, Kadir Beyaz
GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Tarkan Serbest, Atınç Nukan, Nielsen (Dk. 61 Tijanic), Ali Dere (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Traore (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Yalçın Kayan, Celil Yüksel (Dk. 60 Taha Altıkardeş), Diouf, Messaoudi (Dk. 77 Palmer)
ÇORUM FK: Ali Türkkan - Sadık Arda Yılmaztürk, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 77 Berkay Değirmencioğlu), Atakan Cangöz, Geraldo (Dk. 67 Suat Kaya), Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Sinan Kurumuş), Verheijdt (Dk. 77 Eren Aydın)
SARI KARTLAR: Nielsen, Traore, Celil Yüksel, Atınç Nukan, Taha Altıkardeş (Göztepe), Ferhat Yazgan, Ali Türkan, Toure (Çorum FK)
GOLLER: Dk. 1 Geraldo, Dk. 15 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 18 Diouf (Göztepe)