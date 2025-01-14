Göztepe, Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından 20 yaşındaki forvet Emersonn Correia da Silva'nın transferinde son aşamaya geldi. İzmir temsilcisi, ara transfer döneminin ilk takviyesi olarak genç golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer kısa sürede netlik kazanacak

Emersonn ile her konuda anlaşan Göztepe, bonservis konusunda Brezilya kulübü ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Genç oyuncu, Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıktı ancak gol veya asist üretme başarısı gösteremedi. Göztepe, bu transferle forvet hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sezonu kapatan Fofana Chelsea'ye geri dönüyor

Aynı zamanda Göztepe, sakatlanarak sezonu kapatan İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosunda bulunan Datro Fofana ile yollarını ayıracak. Emersonn'un transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte, Fildişi Sahili'nden gelen oyuncunun ayrılığı da duyurulacak.