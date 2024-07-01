Göztepe, Süper Lig'deki yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha oyuncusu Isaac Solet'i kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de milli oyuncu Emre Akbaba'nın peşine düştü.

Transferin ayrıntıları

31 yaşındaki Emre Akbaba, Antalyaspor altyapısından yetiştikten sonra Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor gibi takımlarda forma giydi. Milli takımda da 7 kez görev alan Akbaba, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da 36 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi​.

Göztepe, bu sezon öncesinde önemli transferler gerçekleştirdi. Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'in yanı sıra Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven Miha Zajc ile de temaslar kuruldu. Bu hamlelerle Göztepe, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor​.

Emre Akbaba'nın şu anda boşta olması ve Adana Demirspor'daki sözleşmesinin bitmiş olması, Göztepe'nin transfer çalışmalarını kolaylaştırıyor. Oyuncunun tecrübesi ve hücum gücü, Göztepe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirecek nitelikte​.