Göztepe, Emre Akbaba Ve Cicaldau Için Harekete Geçti

Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Emre Akbaba ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Göztepe'nin transfer hamleleri

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adana Demirspor'dan ayrılan yıldız oyuncu Emre Akbaba ile ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'le sözleşme imzaladıktan sonra çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven Miha Zajc ile temaslarını sürdüren İzmir ekibi, milli oyuncu Emre Akbaba'nın da peşine düştü.

Emre Akbaba Göztepe yolunda

Son olarak Adana Demirspor forması giyen ve şu anda serbest olan tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın Göztepe'ye transfer olma ihtimali yüksek. Antalyaspor altyapısından yetişen ve Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki oyuncu, 7 kez de milli takım forması giydi. Geçtiğimiz sezonda Adana Demirspor'da 36 maçta 9 gol ve 2 asistle dikkat çeken Emre Akbaba, Göztepe'ye yeni bir soluk getirebilir.

Cicaldau için görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarında dört koldan ilerleyen Göztepe, Galatasaray’ın 2026 yılına kadar sözleşmeli oyuncusu Alexandru Cicaldau’yu gündemine aldı. Geçen sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Romanyalı orta saha oyuncusunun Süper Lig'de devam etmek istediği ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planlarında yer almadığı belirtiliyor. Göztepe yönetimi, olumlu bir dönüş alması halinde Galatasaray ile masaya oturmayı planlıyor.

Mateuzs Lis İzmir'de kalmak istiyor

Göztepe’de kaleci belirsizliği devam ederken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mateuzs Lis, sarı-kırmızılı yönetime İzmir'de kalmak istediğini iletti. Bonservisi İngiltere'nin Southampton takımında bulunan Lis, İzmir'e gelerek Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik ekip ile görüştü. 27 yaşındaki kaleci, Göztepe forması ile Süper Lig'de boy göstermek için sabırsızlandığını belirtti.