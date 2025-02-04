Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, taraftarına daha fazla yer açmak için Gürsel Aksel Stadı’nın kapasitesini artırdı. Maraton tribünün üst kısmına eklenen dört sıra ile 800 taraftar daha iç saha maçlarını izleyebilecek.

Göztepe, maraton tribününe ek kapasite ekledi

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftar ilgisini karşılamak adına maraton tribünün üst noktasına dört sıra daha ekleyerek kapasiteyi artırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte stadın toplam seyirci kapasitesi 20 bin 756 kişiye ulaştı.

Kale arkalarında ayakta seyirci uygulaması bekleniyor

Göztepe yönetimi, özellikle güney kale arkasında ayakta seyirci uygulamasının hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunsa da henüz federasyondan onay alamadı. Uygulama kabul edilirse kale arkası tribünler yeniden düzenlenecek ve toplam kapasite 25 bin kişiye çıkacak.