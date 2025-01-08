Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Galatasaray'a tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu maçta 2-1 yenilen Göztepe, gözünü önündeki iki kritik karşılaşmaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahadaki üstün performansını sürdürerek Avrupa hedefini güçlendirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı bu karşılaşmalar, Göz-Göz için önemli bir fırsat olacak.

Bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir iç saha grafiği çizen Göztepe, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarıyla bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İlk olarak 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, ardından 19 Ocak Pazar günü aynı statta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu iki maçtan 6 puan çıkararak hem üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak hem de Avrupa hedefini daha da yakınlaştırmak istiyor.

Ligde 17 maçta topladığı 28 puanla 5’inci sırada yer alan Göztepe, hem lig hem de kupada gösterdiği performansla taraftarlarını umutlandırıyor. Gürsel Aksel Stadı’ndaki maçlarda yenilmezlik serisini sürdürüp, kupada gruptan çıkmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Avrupa biletiyle taçlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA