Göztepe, Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor deplasmanına moralli çıkıyor. Beşiktaş karşısında kazanan ve özellikle Juan ile Sabra’nın gollerine güvenen sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galip dönmeyi hedefliyor.

Göztepe’de moraller zirvede

Geçen hafta Beşiktaş’ı 3-0 yenerek büyük bir moral bulan Göztepe, Eyüpspor deplasmanına moralli çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Juan ve Sabra’nın gollerinin ardından özgüven kazandı. Juan, Fenerbahçe maçındaki kırmızı kart ve kaçırdığı goller sonrası uzun süren bir eleştirinin ardından Beşiktaş maçında siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, 19 yaşındaki golcü Sabra, Beşiktaş maçında attığı röveşata golüyle tribünlerin sevgilisi oldu. Sabra, transfer döneminde başka bir takıma kiralanması gündeme gelmesine rağmen takımda kalarak önemli bir rotasyon oyuncusu haline geldi.

Göz-Göz galibiyet hedefliyor

Süper Lig’de bu sezon kadroya dahil edilen Brezilyalı golcü Janderson, geride kalan 6 maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak takıma önemli katkı sağladı. Golcü oyuncularından verim almaya başlayan Göztepe, Eyüpspor deplasmanında da galibiyet hedefliyor.

Eyüpspor'dan Göztepe taraftarlarına büyük jest

Eyüpspor, Göztepe taraftarlarına büyük bir jest yaptı. Maçın deplasman biletlerinin tamamını Eyüpspor yönetimi satın alarak Göztepe taraftarlarının maçı ücretsiz izlemesini sağladı. Eyüpspor, ayrıca deplasman kontenjanını artırarak Göztepe’ye bir başka jest yapacağı bilgisi de edinildi. Taraftarlar, biletleri e-bilet uygulamasından alabilecek.