Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Göztepe, Eyüpspor maçına yönelik hazırlıklarını Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürdü. Antrenman, oyuncuların ısınma çalışmalarıyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından, takım 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın ikinci bölümünde ise takım, 10’a 10 oyun gerçekleştirdi. Göztepe, bu yoğun çalışmayla Eyüpspor’a karşı daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.
Göztepe İstanbul'dan galip ayrılmak istiyor
Göztepe, 27 Eylül Cumartesi günü Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan galip ayrılarak ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak istiyor.