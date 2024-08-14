Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maçın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa çıkarıldı.

Çıktığı gibi tükendi

Sistem üzerinde bugün saat 14.00'te satışa çıkan biletler çıktığı gibi tükendi. Sosyal medyadan taraftarlar biletlerin bu kadar hızlı bitmesine tepki gösterdi. Kulüpten yapılan bir başka açıklama da karaborsa biletlerle alakalı oldu. Instagram üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu müsabaka özelinde kombine sahipleri arasında transfer olmayacaktır.

Karşılaşmaya gelemeyecek taraftarlarımız, kombinelerini kulübümüze devredebilir. Devir edilen kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %47’si parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlamaktadır.

Satışa açılacak biletler sadece Göztepe logolu Passolig kart sahipleri tarafından alınabilecektir.

7 yaş ve altı çocuk taraftarlarımız için Passolig zorunluluğu yoktur ve ebeveynleri ile birlikte stadyumda maç izleyebilecektir.

Passolig hizmet bedeli bilet fiyatlarına dahildir.

1 kişi sadece 1 bilet satın alabilecektir."

Kombine sahiplerinin biletleri sadece kulübe devredileceği için taraftarların karaborsa bilet konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarların başka bir kişiden alacağı bilet sonucu dolandırılma ihtimaline karşı sarı kırmızılı kulüp uyarısını önceden yaptı.