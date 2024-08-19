Maçın ardından Göztepe taraftarı Fatih Özkan, yaşanan tatsız olaylar nedeniyle bir özür mesajı yayımladı.

Özkan, mesajında, 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen maçta meydana gelen olayların bir tarafı olarak duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, her iki kulübün taraftarlarının yıpratılmaması adına, başta kamuoyu olmak üzere Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ve tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğini ifade etti.

Özkan açıklamalarında:

17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm.

ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Maç sırasında, Göztepe'nin attığı bir gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve bu durum taraftarlar arasında gerginliğe yol açtı. 29. dakikada gerçekleşen bu gol, Göztepe'nin öne geçmesini sağlayacakken, VAR hakemi, pozisyonda faul tespit ederek golü iptal etti. Maçın sonunda iki takım da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu olaylar ve sonrasında yaşanan gerginlikler, Fatih Özkan’ın özür dilemesine neden oldu.