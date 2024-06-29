Göztepe, 2024-2025 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, şimdi de Fenerbahçeli iki oyuncu Emir Ortakaya ve Miha Zajc'ı transfer etmeyi hedefliyor. Göztepe yönetimi, Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan bu iki futbolcu için görüşmelere başladı ve olumlu geri dönüşler aldı.

Emir Ortakaya'nın durumu

20 yaşındaki genç stoper Emir Ortakaya, daha önce de Göztepe forması giymiş ve istikrarlı performanslar sergilemişti. Geçen sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren Emir, burada da önemli bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin Emir'i bonservisiyle vermek yerine yeniden kiralama yoluna gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Miha Zajc'ın performansı

29 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Fenerbahçe ile geçen sezon istediği performansı sergileyemedi. Süper Lig'de sınırlı süre alırken, UEFA Konferans Ligi'nde daha etkili oldu ve 8 maçta 2 gol kaydetti. Göztepe'nin, Zajc'ın tecrübesinden faydalanmayı planladığı ifade ediliyor.

Göztepe'nin transfer stratejisi

Göztepe, transferde hız kesmeden devam ediyor ve bu hafta sağ bek Nazım Sangare ile de resmi sözleşme imzalamayı planlıyor. İzmir temsilcisi, kadrosunu deneyimli ve yetenekli isimlerle güçlendirerek yeni sezonda Süper Lig'de iddialı bir konumda yer almayı hedefliyor.