Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında lider Galatasaray, cumartesi günü evinde Göztepe’yi konuk edecek. Göztepe ise rakibinin 2024 yılına yenilgiyle başlamasına ve namağlup ünvanına son vermeye odaklanmış durumda.

Galatasaray’ın istikrarlı performansı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oldukça etkileyici bir performans sergileyerek zirveye yerleşti. En yakın rakibiyle arasında 8 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, 2024 yılında yalnızca Fenerbahçe'ye yenildi. 11 Kasım 2023'ten bu yana sadece 1 kez mağlup olan Galatasaray, 19 Mayıs 2024'ten bu yana ise iç sahadaki 17 maçını da kazanarak namağlup unvanını sürdürüyor.

Göztepe’nin Galatasaray’a karşı kötü rekoru

Göztepe, Galatasaray’la deplasmanda oynadığı son 9 maçını kaybetti. En son 1972-1973 sezonunda 1-0’lık galibiyet almış olan İzmir ekibi, o zamandan sonra İstanbul’da Galatasaray’a karşı galip gelemedi. 1981-1982 sezonundan bu yana İstanbul’daki tüm maçlardan mağlup ayrılan Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’e geri döndükten sonra da Galatasaray’a karşı deplasmanda 6 kez mağlup oldu.

Göztepe’nin hedefi: Avrupa yolunda ileri gitmek

Galatasaray’a karşı bu sezon büyük bir çıkış yapmayı hedefleyen Göztepe, deplasmanda alacağı galibiyetle hem Avrupa yolunda avantajlı bir konum elde etmeyi hem de Galatasaray’ın namağlup ünvanına son vererek büyük bir moral kazanmayı amaçlıyor.