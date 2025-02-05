Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Göztepe, yarın saat 20.45'te evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kupadaki ilk maçında Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Göztepe, galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemi Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcılıklarını Azad İlhan ve Mehmet Ali Vardar üstlenecek.

Göztepe evinde galibiyet istiyor

Göztepe, ligde bu sezon Gaziantep FK'ya karşı oynadığı maçı 2-1 kaybetmişti. Kupadaki ikinci karşılaşmasında ise, eksik oyunculara rağmen galibiyet arayacaklar. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden Isaac Solet, Taha Altıkardeş, Koray Günter, Romulo ve Juan, bu maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK deplasmanda 3 puanı hedefliyor

Konuk ekip Gaziantep FK ise grup aşamasındaki ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Göztepe - Gaziantep FK maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 6 Şubat 2025 Perşembe

Saat: 20.45

Kanal: mackolik, A Spor

Stadyum: Gürsel Aksel Stadı

Hakem: Batuhan Kolak

Yan hakem: Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar