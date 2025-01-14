Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Şiddetli yağış altında geçen maçta Göztepe, rakibini 5-0 gibi büyük bir farkla mağlup etti ve bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Bu zaferle birlikte Göztepe, ligde 31 puanla 4. sıraya yükselerek Avrupa kupalarına katılma umutlarını güçlendirdi.

Ev sahasında dur durak bilmiyorlar

Gürsel Aksel Stadı'nda adeta bir kabus gibi rakiplerine çöken Göztepe, evinde oynadığı son 8 maçı da kazanmayı başardı. Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maç dışında, Göz-Göz evinde Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve şimdi de Kasımpaşa'yı yenerek muazzam bir iç saha performansı sergiledi.

Teknik direktör Stoilov'dan maç değerlendirmesi

Maç öncesinde Fair Play ödülünü alan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini belirtti. Stoilov, "Özellikle ilk yarıda çok dinamik ve agresif oynadık. Kasımpaşa'nın deplasman performansını biliyorduk ve onlara saygı duyuyoruz ama biz daha iyiydik" dedi.

Oyuncularından gol sözü

Göztepe'nin yıldızı Romulo, bu maçta da boş geçmedi ve ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Ayrıca Victor Hugo ve İsmail Köybaşı da bu maçta ligdeki ilk gollerini kaydederek takımın zaferine katkıda bulundular. Hugo, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol atmıştı, İsmail ise 3.5 yıl aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.