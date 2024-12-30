Göztepe ile Manisa FK liglerde ilk yarının sona ermesi nedeniyle boş geçilen haftada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manisa FK 1-2 kazandı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça Göz Göz, Arda Özçimen, Nazım Sangare, Lasse Nielsen, Heliton, Koray Günter, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, David Tijanic, Romulo Cardoso 11'i ile başladı. Yedeklerde ise Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Novatus Miroshi, Ahmed Ildız, Anthony Dennis, Furkan Malak, Malcom Bokele, Djalma Silva, Ogün Bayrak, Ömer Samet Akın, Tibet Durakçay, Ege Yıldırım, Efe Yavman yer aldı.

Manisa temsilcisi ise maça Orhan, Oktay, Birkan, Hodzic, Umut, Cissokho, Kadir Kaan, Mustafa, Ramirez, Osuji ve Enes 11'i ile başladı. Karşılaşmaya hızlı giren İzmir ekibi 14. dakikada Tijanic'in attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Göztepe kadrosunda değişikliğe gitti. 46. dakikada Tijanic'in yerine Efe Yavman, Matsuki'nin yerine Ahmet Ildız, Victor Hugo'nun yerine Djalma, Koray Günter'in yerine Miroshi, Heliton'un yerine Taha Altıkardeş, Nielsen'in yerine Ogün Bayrak oyuna dahil oldu. 61. dakikada ise İsmail Köybaşı, Bokele ile yer değişti. Temposunu artıran konuk takım dengeyi sağladı. Siyah beyazlılar 63. dakikada Bede Osuji ile durumu 1-1 yaptı. 65. dakikada Nazım Sangare yerine Ege Yıldırım'a bıraktı. 70' Göztepe'de Efe Yavman oyundan çıkarken Tibet Durakçay oyuna dahil oldu. 83. dakikada Göztepe'de Furkan Malak yerini Ömer Akın'a bıraktı. 88. dakikada Manisa FK, Bartu Göçmen'in golüyle öne geçti ve maçı bu skorla kazandı: 1-2.

Kaynak: HABER MERKEZİ