Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor. HDI Sigorta, yaptığı açıklamada, "HDI Sigorta A.Ş olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya özen gösteriyor ve bu doğrultuda sporun her alanında Türk kulüpleri ve sporcuları ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine devam ediyoruz. Sponsorluk anlaşmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, 2024 – 2025 spor sezonunda Süper Lig'de tekrar mücadele edecek ve 100. yılını kutlayacak şanlı Göztepe ile heyecan verici bir yolculuğa çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz." cümlelerini paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören gerçekleşecek

16 Temmuz Salı günü saat 13.00'da, Göztepe’nin ev sahipliğinde HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ve Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan katılımıyla Gürsel Aksel Stadyumu’nda sponsorluk anlaşması imza töreniyle gerçekleşecek.

PROGRAM BİLGİLERİ

Tarih: 16 Temmuz Salı

Saat: 13.00

Yer: Gürsel Aksel Stadyumu

Adres: Mehmet Ali Akman, İnönü Cd. No: 640, 35290 Konak/İzmir